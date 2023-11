Traffico Roma del 23-11-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 novembre 2023) Luceverdedi nuovo Ben trovati all’ascolto resta intensosul Raccordo Anulare ci sono code in carreggiata interna tra le uscite Flaminia Salaria quindi dal bivio con laFirenze alla nome è ancora dal video con laNapoli fino all’uscita Appia in carreggiata esterna code a tratti tra Boccea Aurelia Pescaccio cosa attratti anche dal Bigo con laFiumicino All’uscita è ancora dalla Cristina al bivio con l’arma L’Aquila incidente all’intersezione tra via Appia Pignatelli e via Erode Attico notevoli ripercussioni in via Appia Nuova con le code registrate dal raccordo al bivio per l’appia Pignatelli altro incidente segnalato dalla polizia locale in via della Magliana con le code registrati all’altezza di viale delle Idrovore della Magliana in tangenziale infine permangono code per ...