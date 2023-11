Traffico Roma del 23-11-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Data l’ora di punta non ci sono code a tratti su un intero corso della raccordo anulare da registrare Inoltre un incidente in carreggiata esterna tra la Casilina il bivio con laL’Aquila lunghe Code in via Appia Nuova da Santa Maria delle Mole al quartiere statuario la causa un incidente a Trastevere fino alle ore 14 manifestazione in Piazza Mastai non si escludono ripercussioni per illocale ancora Trastevere in serata manifestazione in piazza Trilussa a partire dalle ore 18 anche in questo caso non si escludono ripercussioni per la circolazione soprattutto sul lungotevere In occasione della 32esima edizione della festa rionale di San Clemente professione religiosa a partire dalle 17 per le strade della Celio previste chiusure e ...