Traffico Roma del 23-11-2023 ore 08 | 30

(Di giovedì 23 novembre 2023) Luceverdetrovati dalla redazione Primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilitàCi sono cose su tutte le principali vie di accesso al centro sul Raccordo Anulare abbiamo quella in carreggiata dal bivio con laNapoli all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna code tra La Rustica è l’uscita a Nomentana incidente sulla Flaminia attenzione incolonnamenti tra prima volta e Saxa Rubra perAbbiamo cose su YouTube anno dellaL’Aquila dal raccordo alla tangenziale est mentre in tangenziale ci sono con una mente dalla stazione Tiburtina all’uscita Parioli Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico altro incidente segnalato dalla polizia locale lungo via delle Tre Fontane all’altezza di viale del pattinaggio Come andiamo le dovute attenzioni incolonnamenti ...

Spaccio, caffè amaro per i Rega - Piacente

In 35 sono finiti dietro le sbarre, divieto di dimora in Campania per altri sei: sono tutti indagati a vario titolo e gravemente indiziati di associazione a delinquere finalizzata aldi ...

Blocco traffico oggi a Roma: stop alle auto. Tutte le informazioni e gli orari RomaToday

19 novembre, prima domenica ecologica: limitazioni al traffico in ... Roma Capitale

Carta d'identità elettronica a Roma, open day sabato 25 ( novembre). Ecco l'elenco dei Municipi e come prenotarsi

Per sabato 25 ( novembre) è previsto un nuovo open day per richiedere la carta d’identità elettronica, a Roma. Gli sportelli anagrafici aperti saranno quelli dei Municipi VII, XIV, XV e gli ex Pit ( ...

Roma, piano contro il traffico: la sosta per i bus turistici lontana dal Lungotevere

Senza contare che il traffico è diventato più caotico soprattutto verso il ... Mentre per i 52 open bus, i pullman a due piani, in servizio a Roma, la fermata prevista è a Tor di Nona. Come detto, nei ...