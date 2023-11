Traffico Roma del 23-11-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 novembre 2023) Luceverdetrovati dalla redazione Primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilitàCi sono cose su tutte le principali vie di accesso al centro sul Raccordo Anulare abbiamo quella in carreggiata dal bivio con laNapoli all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna code tra La Rustica è l’uscita a Nomentana incidente sulla Flaminia attenzione incolonnamenti tra prima volta e Saxa Rubra perAbbiamo cose su YouTube anno dellaL’Aquila dal raccordo alla tangenziale est mentre in tangenziale ci sono con una mente dalla stazione Tiburtina all’uscita Parioli Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico altro incidente segnalato dalla polizia locale lungo via delle Tre Fontane all’altezza di viale del pattinaggio Come andiamo le dovute attenzioni incolonnamenti ...