Torino | è ‘tornato’ Zapata | il lavoro durante la sosta

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 novembre 2023) Duvanè pronto a prendersi illaha lavorato molto duramente per ritrovarsi Duvanè pronto a prendersi illaha lavorato molto duramente per ritrovarsi. In queste due settimane si è sempre allenato al massimo per cercare rapidità ed esser più decisivo in area. I test effettuati lo ritrovano nella miglior condizione, quella vista con l’Atalanta. Lo scrive Tuttosport.