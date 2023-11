Top of The Music | cosa cambia nelle classifiche FIMI da gennaio 2024

(Di giovedì 23 novembre 2023) C’è aria di novità nel mondo delle/GfK. Dalla settimana 01/, infatti, la Top of Thesarà formulata secondo una nuova metodologia presentata in occasione della MilanoWeek 2023. La prima grande novità riguarda il conteggio dei videoali e il ritorno del comparto free: saranno, infatti, considerati ai fini della classifica gli ascolti in streaming audio e video, premium/paid e ad-supported/free. Il peso sarà, però, differente e calcolato secondo i criteri definiti dall’Economic Weighting Model, già ampiamente utilizzati a livello internazionale. Foto Shutterstock In base a tale modello, gli ascolti in streaming verranno inseritiTop of The/GfK ...

The Batman - Christopher Nolan spiega perché non parla del film di Matt Reeves

Wavemaker indica una nuova via per il planning con The Attention Game. Vergani. "Il business cresce a doppia cifra"

...scroll registrano un +47% di Attenzione e un +22% di impatto rispetto a quelli che non sono... Il lavoro di ricerca diAttention Game ha consentito di individuare il Quality Effectiveness Score, ...

Top of the Music, prima volta in Italia anche i video streaming

Grandi novità in area Top of the Music by Fimi/GfK: è stata presentata oggi la nuova metodologia applicata ai fini di classifiche e certificazioni a partire dalla prima settimana del 2024 nella ...

