Tiro a volo | Finali Coppa del Mondo 2023 2024 | Silvana Stanco trionfa nel trap | bronzo per Jessica Rossi

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 novembre 2023) È ancora grande Italia a Doha, dove si stanno svolgendo ledideldi. Dopo un argento e unnello skeet, in questo giovedì di gare mancava solo un oro, che puntualmente è arrivato per merito di. Con 38/50 l’atleta delle Fiamme Gialle ha conquistato la medaglia più prestigiosa nella finale delfemminile, dopo aver avuto la meglio sul filo del rasoio sulla spagnola Fatima Galvez, che si è invece fermata a 37. Sul terzo gradino del podio c’è spazio per un’altra nostra rappresentante, ovvero la campionessa olimpica di Londra ’12con uno score di 29. Quarta piazza per la polacca Bernal, davanti alla portoghese Coelho de Barros e a Chin Yu Lin, rappresentante ...