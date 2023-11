(Di giovedì 23 novembre 2023)di: dal prossimo anno si dovrà pagare per visitare la città veneta. Nelle prossime settimane si attiverà anche il Comune per dare tutte le indicazioni ai turisti che vengono da fuori.diA partire dal 2024 chi vorrà visitare la città didovrà pagare un biglietto d’. Lo scopo è di disincentivare il turismo giornaliero andando ad incentivare tutti i turisti che si fermano anche nelle strutture ricettive. Dovrebbe essere attivata una piattaforma online che darà poi un Qr code da mostrare all’. Per chi ne è sprovvisto sono previste multe pari o addirittura superiori a 50 euro. Si patirà con un 30 giorni di ...

Milano - il ticket di ingresso in area C passa a 7 - 50 euro. Nuove norme anche per i parcheggi sulle strisce blu

Trasporto aereo, AdR sempre di più sotto il segno di sostenibilità e innovazione

... oltre alla possibilità di associare il pagamento al pedaggio del parcheggio tramite ildi, la prenotazione on line e l'App easyParking scaricabile dagli store e già presente sulla ...

Dal 2024 per visitare Venezia si pagherà un ticket d'ingresso AGI - Agenzia Italia

Ticket d'accesso a Venezia, Brugnaro: "Si parte in primavera" - Il ... Il Sole 24 ORE

Ticket di ingresso a Venezia: come funziona e quanto costa

Ticket di ingresso a Venezia: visitare la città veneta sarà possibile solo se verrà pagato un biglietto. Si parte dal 2024.

Amt Genova, le novità dal 2024. Metro sempre gratis, biglietto a 2 euro, abbonamenti e nuove tariffe

Le nuove tariffe di Amt Genova dal 15 gennaio 2024. In via sperimentale per un anno, entrerà in vigore una nuova offerta tariffaria per avvicinare e gli utenti all'uso dei mezzi pubblici ...