Ti prego | non rivederlo per l’ultima volta da sola

(Di giovedì 23 novembre 2023) Ho deciso di scrivere nei giorni in cui ancora si nutriva la quasi incomprensibile speranza che Giulia fosse ancora viva. Scrivo oggi che sappiamo già come è finita, femminicidi li chiamano, e siamo tutti intenti a seguire i vari media che con dovizia di particolari ci descrivono l’atrocità con la quale a Giulia è stata tolta la possibilità di guardare con entusiasmo il futuro e vivere tutte le esperienze che l’avrebbero resa una donna completa e matura. Quella stessa completezza e maturità che probabilmente le mancavano per poter forse sfuggire al suo assassino, quello che è stato il suo primo, e ultimo, “bravo” ragazzo. Mentre scrivo il DDL contro la violenza sulle donne diventa legge dopo circa 72 ore dal ritrovamento di questo 105esimo cadavere. Le stesse 72 ore in cui continuano ad arrivare notizie di femminicidi e violenze subite da donne dai propri compagni o ex. ...