(Di giovedì 23 novembre 2023) Dopo il primo numero di questo approfondimento a tema TNA e dopo l’appuntamento del lunedì con il nostro Alessandro Guaschini sull’attualità di IMPACT Wrestling, rieccoci assieme per riabbracciare e “caricare” l’imminente ritorno della Total NonStop Action Wrestling. Sette giorni fa vi ho parlato di come e quanto servirà essere prudenti e “gentili” in vista del 13 gennaio 2024 per la messa in onda di Hard To Kill.Ho poi proseguito con il primo momento storico capace di portarmi a provare un iniziale interesse verso la federazione canadese, quel famoso King of the Mountain match di Slammiversary 2005 vinto dal leggendario Raven. Come però risaputo, dopo l’interesse vi è la conoscenza e conseguentemente la volontà di approfondire determinate tematiche, un passo da me fatto ben diciotto anni fa, ecco perché ora vi parlerò di un nuovo importante momento storico della ...

Sci. Super G, dieci anni e non sentirli

... ognuno con il suo mood:Organics powered by Redbull, che supporta l'opening party dei 10 anni ... Slopes : new edition Super G crea ogni anno unmagazine, che fotografa mood e tendenze della ...

AD e Ruffino insieme per “An Instant Connection” night Architectural Digest Italia

The Instant Classic Zona Wrestling

Today’s deals: Best Black Friday sales on Apple, Amazon, Samsung, Google, Bose, Sony, more

You can find the best prices of 2023 on top brands including Apple, Bose, Amazon, Sony, Google, Samsung, Instant Pot, LG, iRobot, and so much more. Start with BGR’s guide on the best Black Friday 2023 ...

Over 128 Best Black Friday Deals Available to Shop Right Now

Tomorrow is Black Friday, but Amazon, Best Buy, Walmart and many others are starting their Black Friday sales today – and many started last week. So you can save big on plenty of great products right ...