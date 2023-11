The Cult Pirelli ha un nuovo competitor | il Calendario di Meo Come nasce il Bal en tete itinerante dove tutti vogliono esserci

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) Praga sembra Napoli senza San Gennaro. Magica, con il pallino dell’oco eo dei morti, misteri e leggende. Praga, la Parigi dell’Est,si nutri’ di letteratura e bellezza Milan Kundera. E quel insostenibile leggerezza dell’essere Generoso e Roberto di Meo l’hanno trasferita nel format balloin giro perle capitali del mondo, Parigi, Londra, Vienna, Mosca, Varsavia,Madrid. E sono 22. Di strada ne hanno fatto parecchia i fratelli di Meo. Da un’intuizione con la prima mostra nel 2002 “Fotografi in Cantina” realizzata nella loro azienda vinicola a Salza Irpina nella Casina di caccia borbonica. Vecchia nobiltà in salsa Art Nouveau il dress code per le dame era piume e perle, ghirlande di fiori e stole. Tante sfumature di Mucha trasferite su scollature e scapigliature prese in prestito da Arcimboldo. ...