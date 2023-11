The Crown | dagli abiti al cancello di Buckingham Palace | all’asta i cimeli della serie Netflix

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 23 novembre 2023) (Adnkronos) –da ballo e cani corgi di porcellana potranno essere acquistati dai fan di 'The', insieme a costumi, accessori e scenografiefamosa, durante le aste organizzate online e a Londra da Bonhams. Saranno 450 i lotti messi in vendita, fra i quali figurano le riproduzionitoletta di Elisabetta II,Jaguar verdeprincipessa Diana e persino deldi, utilizzato per la. I pezzi che andranno all'asta saranno esposti gratuitamente al pubblico dalla casa britannica Bonhams nelle sue sedi di New York, Los Angeles, Parigi e Londra, prima di essere venduti all'asta nella capitale britannica il 7 febbraio. ...