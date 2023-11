Thanksgiving | dalle americanate alla versione ‘made in Italy’ ma senza tacchino

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 23 novembre 2023) (Adnkronos) – Sono trascorsi 160 anni da quando Abram Lincoln, durante la Guerra di secessione americana, proclamò la celebrazione del giorno del Ringraziamento e ben 402 anni dal 1621, anno in cui i Padri Pellegrini si riunirono a Plymouth per ringraziare il signore del primo raccolto. "È quello che nella tradizione è passato come ilday, una festività autenticamente americana da rischiare di essere ricordata come un'americanata. La solita americanata? Più o meno, in realtà tale ricorrenza trova il suo fulcro in un pasto conviviale e ogni anno, cadendo il terzo giovedì di novembre, dà l'avviostagione del Natale, secondo un calendario diverso da quello cristiano che in Europa invece comincia propriamente con la prima domenica d'avvento". A fare il punto all'Adnkronos Salute Mauro Minelli, immunologo e docente di dietetica e ...