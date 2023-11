Terremoto Irpinia 1980 | 43 anni dopo una ferita ancora aperta

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 novembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiQuarantatréfa il dramma che ha sconvolto l’. 2914 morti, 8.848 feriti, 280.000 sfollati più o meno. Questi i numeri del disastro avvenuto alle 19.34 del 23 novembre del. Paesi ridotti in polveri in meno di un minuto. Un sisma che ha sconvolse la realtà di una provincia e non solo. Unache nemmeno il tempo potrà mai rimarginare. Dalla prime ore non si ebbe l’idea del disastro visto il blackout di linea elettrica e telefonica. Ilcolpì alle 19:34:53 di domenica 23 novembre: una forte scossa della durata di circa 90 secondi, con un ipocentro di circa 10 km di profondità, colpì un’area di 17.000 km² che si estendeva dall’al Vulture, posta a cavallo delle province di Avellino, Salerno e Potenza. I ...