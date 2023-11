Tennis | Sinner | ' siamo una squadra completa | mi ha aiutato giocare con un amico come Sonego'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) Malaga, 23 nov. - (Adnkronos) - “Avevamo tanto pressione,partiti con un po' di sfortuna, avevamo avuto tre match point nel primo singolare. Io ho provato a vincere il mio singolare, all'inizio non mi sentivo bene in campo. La posizione di Volandri non è facile ma oggi abbiamo scelto lagiusta,unacon unaiuta tanto“. Queste le parole di Jannikdopo la vittoria nel doppio in coppia con Lorenzoche ha regalato agli azzurri la vittoria sull'Olanda e la qualificazione alla semifinale in Coppa Davis in programma a Malaga sabato 25 novembre da mezzogiorno, contro la vincente di Serbia-Gran Bretagna. Al microfono di Sky Sport il ...