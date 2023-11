Tennis | Simone Vagnozzi | “Sinner ha un equilibrio incredibile con dritto e rovescio | ma ha ancora margini di miglioramento”

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 novembre 2023) Ci si appresta a vivere l’atto conclusivo di questa stagione per ilinternazionale. Le Finali di Coppa Davis a Malaga (Spagna) tengono banco e Jannikè presente tra le fila azzurre per dare il suo contributo nel match odierno contro l’Olanda. Una sfida difficile, in cui sarà importante avere una versione convincente dell’altoatesino. Una stagione notevolissima quella del 22enne nostrano, che partito fuori dalla top-10 del ranking ATP ha chiuso l’anno da n.4 del mondo, vincendo 4 tornei, di cui un Masters1000, e spingendosi fino alla Finale del Master di fine anno di Torino, dando seguito ai miglioramenti emersi negli ultimi mesi. Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport il suo tecnico,: “Jannik, dopo Djokovic, credo sia il migliore ad averecon i due colpi ...