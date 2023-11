Tennis | Djokovic insaziabile Voglio record Connors e Golden Slam

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 23 novembre 2023) "Nadal e Federer? Non possiamo essere amici ma ho grande rispetto per loro" MALAGA (SPAGNA) - "Il prossimo? Vorrei vincere il maggior numero di tornei possibili e superare. Ci sono sempre dei primati all'orizzonte che possono essere superati. E per continuare a vincere devo mantenermi