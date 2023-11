Tekken 8 | ecco i requisiti minimi e consigliati per la versione PC

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 23 novembre 2023) Quando a dover “get ready” per la “next battle” sono proprio i nostri PC:e quelliper8 Di doverci “preparare alla prossima battaglia” già lo sapevamo, ma ie quelliper8 richiedono non meno di 100 GB di spazio libero su PC. Servirà almeno un Intel Core i5-6600K o un AMD Ryzen 5 1600 con 8 GB di RAM e una Nvidia GeForce GTX 1050Ti o una AMD Radeon R9 380X. Bandai Namco raccomanda inoltre un Intel Core i7-7700K o una AMD Ryzn 5 2600 con 16 GB. Gli sviluppatori poi consigliano Nvidia GeForce RTX 2070 ed AMD Radeon RX 5700 XT come GPU. Il publisher nipponico avverte altresì che il framerate può calare in caso di applicazioni attive in sordina. Non è una ...