“EaT” - domani a Spoleto taglio del nastro e primo spettacolo per l’avvio della quattro giorni con l’Enogastronomia a Teatro

Al Teatro Sannazaro il 28 novembre al via “I Colori della Musica”

Giulia Mazzoni - il nuovo album debutterà al Teatro del Maggio Musicale. "Note libere e gioiose per abbattere i muri"

Teatro del Maggio: sei mesi di concerti per l'86esima edizione

La nuova programmazione riparte da gennaio a giugno con una grafica rinnovata, il ritorno degli abbonamenti su tre turni e quattro tipologie, e un cartellone ricco di concerti, ospiti d'eccezione e ...

Premio 'Ipazia', lungo applauso per senatrice Liliana Segre

Un lunghissimo applauso ha accolto Liliana Segre al suo arrivo nella sala del Politeama Genovese. La senatrice a vita, presidentessa della commissione parlamentare straordinaria per il contrasto dei ...

Parte a Sassari la rassegna teatrale "Il cielo è di tutti"

Il teatro per tutti, bambini e adulti. Per divertirsi e riflettere. Nello Spazio Tev di via Giuseppe De Martini 13-15 a Sassari parte domenica "Il cielo è di tutti", la nuova rassegna immaginata dalla ...