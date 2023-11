Tangenziale Montesilvano-Pescara | Riaperta la Galleria San Giovanni | Ancora attesa per San Silvestro

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 23 novembre 2023)- Una notizia di rilievo per gli automobilisti sulla: la carreggiata sud dellaSanè stataalle 14. La riapertura segue una notte di intensi lavori da parte dei tecnici dell'Anas, resi necessari dopo una cascata di acqua e fango che aveva reso impraticabile la carreggiata in direzione. Il traffico, precedentemente chiuso in direzione sud, ha causato notevoli disagi agli utenti. Tuttavia, la situazione è diversa per laSan, situata trae Francavilla. Qui, i tempi per il ripristino sonoin fase di valutazione, e la riapertura dipenderà dalle verifiche tecniche necessarie per ...