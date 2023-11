Tajani giustifica Lollobrigida e dice | “La fermata prevista dalle norme | non c’è stato nessun abuso o privilegio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) “Mi pare che le ferrovie e il ministroabbiano chiarito la vicenda. Le ferrovie hanno detto che non c’è, il ministroha ripetuto la stessa cosa quindi per me non c’è da far dimettereo, mi pare davvero una sciocchezza”. Così Antonio, al Forum internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione, commenta la vicenda. Il ministro e vicepremier azzurro rompe così il silenzio di Forza Italia: “Per me il caso è chiuso”. “Il ministro non stava andando in vacanza con la famiglia, stava andando a Caivano. Ilc’è quando si tratta di una vicenda personale, qui si tratta di unaperaltrocome ...