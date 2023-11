Susan Sarandon | l’attrice Premio Oscar cacciata dall’agenzia delle star di Hollywood per i suoi commenti pro-Palestina

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023)è statadiUTA (United Talent Agency). La decisione è stata presa a seguito di alcunicontroversi espressi daldurante un comizio pro-palestinese a New York, giudicati come anti-semiti., 77 anni, celebre protagonista di film come “Thelma & Louise” e “Dead Man Walking“, è stata accusata di aver detto che gli ebrei, spaventati dagli attacchi del 7 ottobre, stanno “avendo un assaggio di come ci si sente ad essere musulmani in America”. Tali dichiarazioni hanno provocato una reazione immediata da parte della UTA, che ha annunciato ...