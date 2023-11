Survivor Series WarGames 2023 in rosso

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 23 novembre 2023) È già tempo di un nuovo premium live event WWE,dista ormai pochi giorni. Come l’anno scorso, il classico match a eliminazione sarà sostituito dai. In attesa della preview di Zona Wrestling, vediamo oggi come siano state gestite le rivalità che riguardano gli atleti e le atlete di Raw in queste settimane. È stata una costruzione degna di un Big Four? Intercontinental championship match. Come detto in un editoriale, da anni ritengo che The Miz possa fare bene anche da face. Ha carisma e abilità al microfono, oltre a essere uno su cui in pochi scommettevano e che grazie al duro lavoro ha raggiunto grandi traguardi, percorso che lo fa empatizzare con il pubblico. Mi piace come hanno impostato la rivalità con Gunther, senza puntare su una facile contrapposizione tra un americano e uno straniero, ponendo ...