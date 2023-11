Sull’Expo non è ancora finita Raggi | “I soldi di Riyad non possono comprare tutto”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 23 novembre 2023) La sfida per ospitare Expo 2030 sta perungere il suo ultimo capitolo: il 28 novembre i 182 Paesi membri dovranno scegliere tra le tre sfidanti: Roma,(Arabia Saudita) e la coreana Busan. In questi ultimi giorni tutte le città candidate stanno tentando ilperper conquistare i voti decisivi per aggiudicarsi la vittoria e ospitare l’esposizione internazionale che si terrà tra sette anni. La Capitale ha un obiettivo:ungere il ballottaggio per provare poi a sfidare, in una battaglia sulla carta per nulla semplice,. Quante possibilità ha davvero Roma e come si è mossa la Capitale in questi mesi e sopratnelle ultime settimane? Ne abbiamo parlato con l’ex sindaca Virginia. Tra meno di una settimana si vota per ...