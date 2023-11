Strada ghiacciata a Lenna | un’auto finisce contro un palo

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 23 novembre 2023). La, le gomme dell’auto che scivolano, il mezzo cheun. È successo a, in via dell’Oro, località nota per la sua brina. La patina che si è formata sullae che non si è sciolta nemmeno nelle ore più calde della giornata, ha fatto finire fuoridue persone. Una è rimasta incastrata nell’abitacolo e per liberarla sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Zogno. Sul posto anche due ambulanze,medica e l’elicottero del 118. I due uomini feriti sono stati accompagnati in ospedale.