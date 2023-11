Stendardo | “Il futuro di Sarri? Per me resterà | ma…”

Leggi su notizie

(Di giovedì 23 novembre 2023) L’ex difensore biancoceleste suldel tecnico e l’ipotesi Arabia Saudita: “Io credo che lui voglia rimanere alla Lazio. Ma…” Mi piacerebbe finire la carriera qui, ma non dipende solo da me. Arabia? Lì si può fumare? Sì, allora è un punto a favore”. Le parole di Maurizio, nell’intervista pubblicata oggi da Repubblica, stanno facendo discutere l’ambiente biancoceleste. Il tecnico toscano, pur ribadendo la volontà di proseguire nella capitale, strizza l’occhio ad un’avventura in Arabia Saudita. “Ma io credo che voglia restare a Roma”, dichiara in esclusiva per Notizie.com Guglielmo. Guglielmoe Maurizio– Notizie.comL’ex difensore della Lazio, che ha vestito la maglia biancoceleste per sette stagioni, analizza l’inizio di campionato degli uomini di ...