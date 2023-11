Stellantis richiama le Jeep Wrangler 4xe | ibride plug-in | sono a rischio incendio

(Di giovedì 23 novembre 2023)ha annunciato il richiamo di oltre 32.000 dei suoi Suv ibridi-inperchédi potenziale. Infatti, nell’ambito di una revisione di routine delle informazioni sui clienti,ha stabilito che ottoibridi ricaricabili avevano preso fuoco mentre erano spenti e parcheggiati. Sei dei veicoli di cui sopra erano in carica quandodivampate le fiamme. Da qui l’avvio della campagna di richiamo, che riguarda gli esemplari dal Model Year 2021 al Model Year 2024 della4xe. Le automobili interessate dal problema potranno essere guidate finché non saranno riparati, maraccomanda di ...

Stellantis richiama 32.125 SUV PHEV per rischio incendio

In Nord America il gruppo32.150 SUV ibridi plug - in per rischio incendionon è a conoscenza di eventuali infortuni o incidenti correlati. Questo richiamo riguarda ...

Stellantis richiama 32.125 SUV PHEV per rischio incendio ClubAlfa.it

Stellantis, il riacquisto di azioni da Dongfeng non frena il buy-back. Il richiamo di Jeep in Usa non preoccupa il mercato Milano Finanza

Stellantis richiama 32.125 SUV PHEV per rischio incendio

Stellantis sta richiamando circa 32.125 SUV ibridi plug-in dal mercato statunitense per risolvere un potenziale rischio di incendio. Un esame di routine dei dati dei clienti da parte dell’azienda ha p ...

Stellantis richiama 32 mila Jeep Wragler: potenziale rischio di incendio

Stellantis ha annunciato il richiamo di oltre 32 mila Jeep Wrangler per un potenziale rischio di incendio. Stellantis, analizzando le informazioni arrivate dai suo clienti, ha stabilito che otto ...