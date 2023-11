Stasera in TV un evento eccezionale | scopri la programmazione del 23 novembre 2023!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 23 novembre 2023) Stai cercando dei suggerimenti per decidere cosa guardare in TV? Hai bisogno di una guida che ti aiuti a navigare tra i vari programmi in onda? Sei nel posto giusto! Ecco laTV di, con tutti i dettagli sui programmi più interessanti. RAI1: Romantico e attuale RAI1 ti offre una serata all'insegna del romanticismo e dell'attualità. A partire dalle 20:03, potrai seguire "Tempesta d'amore", seguita da "Italia" alle 20:30. La serata si concluderà con "Dritto e rovescio" con Paolo Del Debbio alle 21:25. RAI2: Intrattenimento e sorprese RAI2 alle 20:30 ti porta in viaggio con "S2 Ep45 - 100% Italia". Poi alle 21:35, "S8 Ep6 - Cucine da incubo" con Gordon Ramsay, e a seguire alle 22:50, "S8 Ep5 - Cucine da incubo". RAI3: Documentari e approfondimenti RAI3 inizia la serata alle 20:30 con ...