Squid Game – La sfida | il reality di Netflix fa discutere | “I concorrenti cadevano a terra come mosche”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) Un montepremi di 4,56 milioni di dollari, 456e una produzione enorme, in bilico sul confine tra etica e intrattenimento.– Laè suda ieri e ha già generato pareri contrastanti. Il nuovoshow in dieci episodi del colosso americano dello streaming, ispirato all’omonima serie tv sudcoreana di grande successo, per la regia di Hwang Dong-hyuk, è una vera scommessa. Per la dubbia morale e un premio in denaro forse troppo alto per uno spettacolo televisivo, ma soprattutto per l’inevitabile confronto con il prodotto originale: forte, drammatico, inquietante. Un gioco distopico con cui migliorare le proprie condizioni economiche, creato con l’intento di criticare l’odierno sistema ...