Spuntano le bestemmie di Mew prima di Amici 23 | la cantante interviene e Matthew commenta | il motivo delle imprecazioni

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 23 novembre 2023) Mew di23 è intervenuta sui social dopo alcuni vecchi tweet che sono diventati virali dove labestemmiava con veemenza per le più svariate situazioni. Mew,ledi23: lasui social Buonasera a tutti volevo scusarmi pubblicamente per le cose che trovate nel mio profilo Twitter... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.