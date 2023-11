Spezia | Salva Ferrer annuncia | «Ho un tumore | devo curarmi»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 novembre 2023) L’annuncio di, difensore di proprietà dello, sul suo stato di salute, difensore di proprietà delloed attualmente in prestito all’Anorthosis, ha comunicato di essere malato ditramite un post su Instagram. PAROLE – «Non è facile dover scrivere questo messaggio, ma da oggi voglio trasmettervi positività. Mi hanno diagnosticato il Linfoma di Hodgkin e nelle prossime settimane inizierò col trattamento. Anche se non posso negare che è stato un colpo duro tanto per me quanto per la mia famiglia, confido di poter recuperare presto per tornare a giocare e divertirmi il prima possibile. Ho ben chiaro che per lottare contro questa malattia la paura non serve a niente».