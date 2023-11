Spezia | dramma Salva Ferrer | diagnosticato il linfoma di Hodgkin

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 23 novembre 2023) Alla vigilia dell’inizio della nuova giornata del campionato di Serie B è arrivata una notiziatica in casa: al calciatoreè statoildi. Il calciatore gioca attualmente all’Anorthosis ma è di proprietà dello. La conferma è arrivata direttamente dal calciatore attraverso una Storia pubblicata sui social. “Non è facile scrivere questo messaggio, però da oggi voglio trasmettere positività. Mi hannoildie nelle prossime settimane comincerò il trattamento sanitario. Non posso negare sia stato un colpo molto duro sia per me che per la mia famiglia, ma la prognosi è positiva e spero di avere un rapido recupero per ...