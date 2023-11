“Spero vendiate la Juventus” | succede tutto in Assemblea

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 23 novembre 2023) Clamoroso quanto successo all’degli azionisti bianconeri. Un momento di confronto ha portato alla richiesta Lasta guardando al Derby d’Italia contro l’Inter che si terrà domenica sera. Il big match tra Madama e Biscione potrà dire tantissimo su quella che sarà la lotta Scudetto, nonostante siamo solo a novembre. Infatti se i nerazzurri vincessero metterebbero un bel mattone di 4 punti sulla. Al contrario i bianconeri andrebbero in vetta solitaria stabilmente per la prima volta dopo tre anni di assenza. Inoltre, lasciando il terreno di gioco, oggi laha attraversato un’altra grande tappa degli ultimi anni. Infatti all’Allianz Stadium è andata in scena l’degli azionisti bianconeri. L’è stata un momento di riunione importante, in ...