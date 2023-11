Spalletti | “Juventus-Inter duello per lo scudetto? Milan e Napoli sono ancora dentro”

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 novembre 2023) “Non abbiamo rubato niente, abbiamo non meritato, ma strameritato di qualificarci all’Europeo“.queste le parole del ct della Nazionale, Luciano, a margine dell’evento “L’Europa di Domani” in scena a Roma, rispondendo agli attacchi dei media stranieri, in merito al presunto rigore non concesso all’Ucraina per il contatto Cristante-Mudryk nel finale di gara. “Non è giusto estrapolare quell’episodio per darci contro senza guardare il resto della prestazione. La partita era difficile per la pressione che aveva e quell’episodio può essere dubbio, ma non certo chiaro come invece dicono in tanti. E dispiace sentire che abbiamo rubato, l’episodio si può definire dubbio, ma di certo non chiaro come lo vogliono mettere in tanti“, ha aggiunto. Infine, parlando delle sensazioni provate dopo la qualificazione,sottolinea ...