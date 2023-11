Sostenibilità | la UEFA cambia le norme e il calcio ha l’obbligo di rispettarle

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 23 novembre 2023) La corporate social responsibility directive è un altro tema discusso al Social Football Summit di Roma ed è stato oggetto di un interessantissimo panel che ha visto come protagonisti Gaia Pretner, Head of Sustainability ECA e Michele Uva, Social and Environmental Sustainability Director. La corporate social responsibility directive si applicherà alle aziende di medie e grandi dimensioni in tutta Europa. Per i club calcisticidi reporting scatterà nella stagione 2025-2026. Questo vuol dire coinvolgere da subito gli stakeholder, analizzare il contesto in cui si va ad operare, comprendere gli impatti sociali, ambientali ed economici dell’operato del Club, verificare le relazioni che il Club intesse con la comunità in cui si inserisce. Dialogo, coinvolgimento e obbligo a fare diventano 3 pilastri su cui fondare la strategia di ...