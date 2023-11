Sorprendente Angola Terra di povertà | con la città più cara del mondo

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 23 novembre 2023) Ci sono paesi che restano sempre un po’ ai margini della nostra ansia di conoscenza (per chi ce l’ha), che non sono arrivati a recenti ribalte dei media (quelle passate, ormai chi se le ricorda?) e che hanno vissuto la loro storia senza che noi ne avessimo coscienza. L’, per me, è sempre stato uno di questi. Poco conosciuto e poco considerato (tranne che dalle società estrattive di petrolio e diamanti), etichettato come paese vagamente oscuro nei nostri offuscati ricordi della guerra che per decenni ha devastato il paese. L’. In primo luogo, per aver sopportato 40 anni di guerra. All’inizio, una quindicina d’anni di guerra d’indipendenza dal Portogallo, scivolata poi, a partire dal 1975, in una guerra civile durata 27 anni, nel feroce e confuso scontro tra partito comunista (MPLA – Movimento Popolare di ...