Sophie Codegoni velenosa su Mirko Brunetti | “Non può illudere due donne”

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 23 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Da quando Perla Vatiero è entrata nella Casa del Grande Fratello, non si fa altro che parlare di un ritorno di fiamma con l’ex fidanzato. I due che si sono lasciati dopo la partecipazione a Temptation Island sembrano essersi mancati, tanto che l’altro ieri sera si sono concessi un lento con tanto di baci sulla guancia e abbracci. Peccato però che– in teoria – sarebbe fidanzato con Greta Rossetti, la tentatrice incontrata sull’isola della tentazione. Una situazione piuttosto difficile sulla quale l’ex gieffina...