Sociali e geopolitiche | le dinamiche di un antisemitismo in crescita

Leggi su formiche

(Di giovedì 23 novembre 2023) Undilagante, il cui fuoco sembra essersi riacceso con particolare vigore dopo gli attacchi del 7 ottobre. E che non sembra destinato a spengersi rapidamente. È questo il tema del convegno “Rome-Jerusalem Summit on Global Antisemitism” svoltosi giovedì 23 novembre presso il Senato della Repubblica. Una mattinata interamente dedita a sviscerare ledell’sia in chiave sociale che in chiave geopolitica, così da comprenderne appieno la pericolosità. Ad aprile i lavori, i saluti del senatore Giulio Terzi di Sant’Agata, promotore dell’incontro, che ha esplicato le motivazioni per cui è stata percepita la necessità di organizzare un simile evento. Soprattutto con la forte eruzione del fenomeno registrata nelle ultime settimane, come delineato dal prefetto Giuseppe Pecoraro, Coordinatore nazionale per la ...