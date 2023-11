Slitta l' accordo tra Israele e Hamas sugli ostaggi | il motivo del ritardo

Leggi su iltempo

(Di giovedì 23 novembre 2023) Glinon verranno rilasciati prima di venerdì. É quanto ha reso noto il consigliere per la sicurezza nazionale israeliana, come riporta Haaretz. Il capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale israeliano, Tzachi Hanegbi, ha spiegato che venerdì è la prima data prevista per il rilascio degli. "I negoziati per il rilascio dei nostri prigionieri stanno progredendo e continuano continuamente", ha detto Hanegbi in una dichiarazione rilasciata dall'ufficio del primo ministro, aggiungendo che la fase di rilascio dell'di cessate il fuoco conprocederà come previsto e che la prima parte degliisraeliani verrà liberata venerdì. A cosa è dovuto il? Un funzionario israeliano che ha familiarità con i negoziati sulla liberazione degli ...