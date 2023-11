Slitta la tregua nella Striscia di Gaza a causa di discussioni sulla lista degli ostaggi

(Di giovedì 23 novembre 2023) Un funzionario palestinese ha detto che ladi, la cui entrata in vigore era prevista per il 23 novembre, è stata rinviata adi“dell’ultimo minuto” sui “nomiisraeliani”. Leggi

Non entrerà in vigore prima di domani, venerdì 24 novembre, l'accordo sullatra Israele e Hamas, che prevede lo scambio di 50 ostaggi detenuti dal gruppo islamico con 150 prigionieri palestinesi, secondo quanto annunciato da responsabili del governo ...

La tregua è slittata. L’intesa con Hamas sul cessato il fuoco per quattro giorni è posticipata. Come sono stati procrastinati il rilascio di cinquanta ostaggi in mano ai terroristi e lo scambio con ...

Slitta la tregua sul conflitto fra palestinesi ed israeliani nella striscia di Gaza. Il gruppo di milizie di Hamas, che controlla quei territori, non hanno ancora ratificato l'accordo sul cessate il f ...