Sinner-Sonego-super! Italia in semifinale dopo la vittoria nel doppio All' orizzonte Gb o Serbia

Leggi su feedpress.me

(Di giovedì 23 novembre 2023) L’batte per 2-1 l’Olanda nei quarti di finale di Coppa Davis e approda in, dove affronterà la vincente di-Gran Bretagna. Il punto decisivo a Malaga è arrivato dal: Jannike Lorenzohanno battuto per 6-3, 6-4 gli olandesi Wesley Koolhof e Tallon Griekspoor . Nei singolari precedenti, Matteo Arnaldi era stato sconfitto da Botic van de Zandschulp 6-7,...