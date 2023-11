Sinner Sonego-Griekspoor Koolhof 1-1 | quarti di finale Coppa Davis 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il live e latestuale di, doppio di Italia-Olanda neididella. Si gioca a Malaga (Spagna) sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Dopo i due singolari, il punteggio è di 1-1, pertanto sarà il doppio a dirimere la parità, decretando la terza semifinalista. Sulla carta parte avanti la squadra orange. Guai però a sottovalutare l’Italia, che può vantare un doppista di buon livello comee un campione quale Jannik. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con le coppie di doppio pianificate come terzo match della giornata a partire dalle ore 10.00. COME SEGUIRE IL DOPPIO IN TV IL ...