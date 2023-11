«Sinner è il leader silenzioso dell’Italia di Davis | non ha bisogno di parlare | gli basta la postura»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 23 novembre 2023) Ore 10, parte l’operazione Coppaper l’Italia. Quarti di finale contro l’Olanda, nella parte del tabellone in cui ci sono Serbia e Gran Bretagna che si affronteranno oggi dopo Italia-Olanda. Alle 10 va in campo Arnaldi contro Van de Zandschulp numero 51 del mondo. Arnaldi è 44. Si equivalgono. Poicontro Griekspoor (e qui siamo favoritissimi) e infine l’eventuale doppio che speriamo di giocare già sul 2-0. Si gioca a Malaga. Ecco cosa scrive il Corriere della Sera che fa due chiacchiere con Umberto Rianna pilastro del settore tecnico. La sera in ritiro ci si affronta senza sconti a burraco e Sequence, gioco di strategia: l’Italia che stamane incrocia l’Olanda con giustificata inquietudine affila il fosforo anche così. Ci aggrappiamo al n. 4 del mondo reduce dalle Atp Finals, il primo attore che Umberto Rianna, prezioso tecnico in ...