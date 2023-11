(Di giovedì 23 novembre 2023) MALAGA (SPAGNA) - Jannikmette in mostra ancora una volta tutto il suo talento prima battendonel singolo e poi trionfando anche in doppio con Sonego. Punti pesantissimi che ...

ATP Finals - Sinner mostruoso in battuta contro Tsitsipas : mai più di un 15 per il greco nel secondo set!

Coppa Davis - l’Italia è in semifinale : Olanda battuta 2-1 - decisivo il doppio Sinner-Sonego

Coppa Davis - Sinner trascina l'Italia in semifinale (anche in doppio) : battuta 2-1 l'Olanda

Coppa Davis - l'Italia è in semifinale : battuta l'Olanda 2 - 1 grazie al doppio Sinner - Sonego

Sinner, battuta devastante: gesto furioso di Griekspoor con la racchetta

MALAGA (SPAGNA) - Jannikmette in mostra ancora una volta tutto il suo talento prima battendo Griekspoor nel singolo e poi trionfando anche in doppio con Sonego. Punti pesantissimi che regalano all' Italia la ...

Sinner, battuta devastante: gesto furioso di Griekspoor con la racchetta Corriere dello Sport

Diretta Italia-Olanda 1-1, Sinner show: Coppa Davis, quarti di finale LIVE Corriere dello Sport

Italia in semifinale di Davis, Olanda battuta 2-1

MALAGA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Per il secondo anno di fila, l’Italtennis del ct Filippo Volandri è in semifinale di Coppa Davis. Sul ...

Finali di Coppa Davis, Sinner pareggia con l’Olanda: l’Italia fa 1-1

Malaga – Jannik Sinner batte Tallon Griekspoor con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-1 in 1h13' e l’Italia conquista il punto dell’1-1 contro l’Olanda nei quarti di finale di Coppa Davis 2023. Sarà il ...