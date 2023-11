Sicilia | Lombardo Mpa | ' no all' abbinamento delle Europee con le Provinciali' **

(Di giovedì 23 novembre 2023) Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - "Non siamo favorevoli ad abbinare le elezionicon quelle. L'Mpa non è ne di destra, ne di centro, né di sinistra". A dirlo, intervenendo al congresso provinciale dell'Mpa a Trapani è l'ex Governatore Raffaele. "Ricostituire le province deve voler dire anche un'altra cosa - dice ancora il leader dell'Mpa - Parliamoci chiaro, ammettiamolo, la Ragione è troppo grassa, deve dimagrire, in personale, risorse e competenze. A noi serve una Regione che corre".

La Sicilia per le donne, a Catania e Palermo la staffetta per dire no alla violenza di genere

"La Sicilia per le donne", tutto pronto per la staffetta tra Palermo e Catania: il programma del convegno all'Ars

