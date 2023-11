Sicilia | la Dc di Totò Cuffaro guarda alle Europee con Forza Italia | Schifani tratta ma Tajani chiude la porta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) Tutti contro? Di certo l’ultimo week-end è stato tra i più amari per l’ex presidente della Regione, tornato in politica dopo avere scontato la condanna per favoreggiamento alla mafia. A raccontare il fine settimana indigesto perVasa Vasa ci sono dei fermo immagine. Il primo si consuma la scorsa domenica (19 novembre) in un esterno giorno taorminese: Antonioarriva a Taormina alla convention diin auto, con lui c’è Caterina Chinnici, l’ex magistrata, ora eurodeputata, passata dfile del Pd ama con un veto: no adanze con. Contemporaneamente si poteva leggere sulle pagine locali di Repubblica, una dichiarazione, rilasciata da Rosy Bindi ...