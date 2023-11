Si ribalta con il trattore mentre trasporta del materiale | 64enne in gravi condizioni

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ ricoverato in prognosi riservata nel reparto di chirurgia dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, ildi Oliveto Citra, finito ieri sotto al suoera alla guida del mezzo carico di. L’episodio è accaduto ieri pomeriggio, nelle campagne del comune di Oliveto Citra. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida del suo mezzo e si stava dirigendo verso casa quando, lungo la strada, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo che era carico di pietrisco ed è finito fuori strada. Il mezzo agricolo ha urtato con il carico contro un muretto di cemento di una recinzione posta al confine tra la strada e alcuni terreni adiacenti,ndosi. Nell’impatto, il conducente del ...