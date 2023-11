Sheffield United vs Bournemouth – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 23 novembre 2023) Sabato 25 novembre pomeriggio il Bramall Lane ospiterà una battaglia per i bassifondi della Premier League: loaffronterà il. I ringiovaniti Blades entrano nella pausa internazionale dopo il pareggio per 1-1 con il Brighton & Hove Albion, mentre i Cherries hanno intaccato le aspirazioni europee del Newcastlebattendolo per 2-0. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreSi dice che la pausa internazionale arrivi spesso nel momento peggiore per certe squadre, e per uno...