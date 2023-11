SEVENTEEN | il live viewing nei cinema della data di Fukuoka del Tour ‘Follow to Japan’

Leggi su funweek

(Di giovedì 23 novembre 2023) Istanno per arrivare al(anche in Italia!). Lada segnare sul calendario è quella del 16 dicembre:Follow to Japan:sarà un evento globale, in cui vedremo la boy band coreana esibirsi dal vivo sul palco delPayPay Dome in Giappone. Lasarà quindi trasmessa neiin diretta: la tappa fa parte infatti delFollow to Japan del gruppo e proprio il 16 dicembre i membri saranno a. LEGGI ANCHE: Il brano che vede collaborare ie i New Kids on the Block Unimperdibile, considerando che è probabilmente il più ambizioso e ...