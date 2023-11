Serie C | capitani in campo con la fascia ‘No alla violenza sulle donne’

Leggi su sportface

"Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" in calendario il prossimo 25 novembre, in occasione della 15a giornata di campionato, farà scendere in campo tutti i capitani dei club con al braccio una fascia rossa con la frase "NO violenza donne"". Lo fa sapere la Lega Pro in una nota. "Inoltre, in tutti gli stadi di Lega Pro e sui social sarà ricordato il numero 1522 anti violenza e stalking promosso dalla Presidenza Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità".